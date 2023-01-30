Galatasaray yeni transferini açıkladı

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaan Ayhan kimdir?

10 Kasım 1994 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Kaan Ayhan, futbola doğduğu şehrin gözde takımı Schalke 04 altyapısında adım attı. 1999 yılında adın attığı Schalke Akademisi’nde alt yaş kategorilerinde kendini geliştiren başarılı savunmacı, 2011-12 sezonunda Schalke U19’da Almanya A Gençler şampiyonu oldu. 2013-14 sezonunda A takıma yükseldi.

Bu esnada Almanya ve Türkiye’de alt yaş kategorilerinde forma giydi ve nihayetinde ay-yıldızlı takımımızı tercih etti. Türkiye ile ilk A Milli maçına 31 Ağustos 2016 tarihinde Rusya ile oynanan hazırlık maçında çıktı. 51 kez ay-yıldızlı formayı terlelet savunmacı 5 gole imza attı.

2013-2016 yılları arasında Schalke’de top koşturan Kaan Ayhan, A takım düzeyinde 39 maç oynadı. 2015-16’da E. Frankfurt’ta yarım sezon kiralık forma giyen oyuncu, ardından Fortuna Düsseldorf’a transfer oldu. Düsseldorf’ta121 maçta 8 gollük performans ortaya koydu.

Burada yakaladığı çıkışla A milli takımda da kalitesini kanıtlayan 28 yaşındaki defans oyuncusu, 2020-21 yaz transfer sezonunda 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’ya gitti. Sassuolo’da 55 maça çıktı ve iki kez fileleri sarstı.

Kaynak: galatasaray.org