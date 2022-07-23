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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

Spor 23.07.2022, 20:44
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
#Galatasaray #yeni sezon hazırlıkları
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