Galatasaray yarı finalde

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 62-77 mağlup eden Galatasaray Nef yarı finale yükseldi.

Galatasaray'da maçın en skorer ismi Dee Bost 20 sayı kaydederken 4 ribaunt ve 3 asist yaptı.

Gaziantep Basketbol'da Alpha Kaba 18 sayı ve 12 ribaunt ile double double yaparken performansı yenilgiyi önleyemedi.

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

Kaynak: NTVSPOR