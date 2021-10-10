Galatasaray ve Beşiktaş yine karşı karşıya

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi, gündemdeki Kaan Ayhan için “Bıkmadan kapısını çalacağız” açıklamasını yapmıştı. Milli futbolcu için siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray'ın da devreye gireceği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes transferinde G.Saray ile tatlı bir rekabet yaşadık" dese de rekabetin tatlılığı kalmamış gibi görünüyor. Sezon başında Ghezzal ve Rosier için de devreye giren G.Saray yine Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Çebi'nin, Kaan Ayhan için "Bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz" sözleri sonrası G.Saray'ın harekete geçtiği ve Terim'in nedenle yönetime transfer için talimat verdiği iddia edildi.

CENK TOSUN KASIMDA KADRODA!

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor. Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.

Teknik direktör Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği tecrübeli forvet Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrosuna girebilecek durumda olacağı öğrenildi.