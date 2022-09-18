Galatasaray üst üste topladığı 3 puanların keyfini çıkarıyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun izleri silinmeye başladı.

Yeni yönetim, teknik heyet ve transferlerle sezona iyi başlayan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Ligin ilk 7 haftasında 16 puan toplayan Galatasaray, milli maç arasına da moralli girdi.

Yeni transferlerin de takıma uyum sağlamasıyla Okan Buruk'un öğrencileri, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu süreçte 5 galibiyet alan Galatasaray, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Sarı kırmızılılar, böylece son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Galatasaray, transferin son gününde takıma katılan yeni transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un; Icardi, Mata, Yusuf, Rashica ve Ross'un fizik kalitesini yükseltmek için bu oyuncularla özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Bu arada sarı kırmızılılar, milli arada fikstür avantajını kullanmayı planlıyor.

Galatasaray, ilk olarak Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sonraki haftayı ise maç yapmadan geçecek olan sarı kırmızılı ekip, 28 günde 1 maç oynayacak .

Teknik heyet, bu boşlukta özel maç yaparak lige tam anlamıyla hazır şekilde dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: TRT Spor