Galatasaray ünlü oyuncuyu KAP'a bildirdi

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen 32 yaşındaki golcü Cédric Bakambu'nun transferini de KAP'a bildirdi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.