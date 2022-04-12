Galatasaray, Ukraynalı çocuklar için sahaya çıkıyor
Galatasaray ve Dinamo Kiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından dolayı zarar gören çocuklara yardım için 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda 17.00'de karşı karşıya gelecek.
Spor 12.04.2022, 23:08
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki mücadelenin 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacağı ve saat 17.00'de başlayacağı belirtildi. Mücadelenin GSTV'den de canlı yayınlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.
Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 25 ile 100 lira arasında değiştiği duyuruldu. Biletlerin yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
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