Galatasaray üçüncü formasını tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı. Forma lansmanında Boey, Barış Alper Yılmaz, Oliveira ve Icardi yer aldı.
Spor 28.09.2022, 16:57
Süper Lig'de Adana Demirspor ile zirve ortağı konumundaki Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı.
Sezon başında parçalı ve deplasman formalarını tanıtan Galatasaray, tanıttığı üçüncü formasını GS Store'da satışa sundu.
Galatasaray'ın alternatif forması beyaz rengiyle dikkat çekerken kollarda sarı ve kırmızı desenler yer aldı.
Galatasaray'ın alternatif forması ne kadar?
Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu.
Buna göre alternaftif forma, parçalı ve deplasman formasıyla aynı fiyatla, 799.90 TL'den satışa çıktı.
Arkasında şanlı tarihi ile bu takım bizim.— GSStore (@GSStore) September 28, 2022
Haydi şimdi yeniden, hep bir ağızdan: #BirlikteKükre
Galatasaray 22/23 Sezonu Alternatif Forma satışta!
https://t.co/BYNAiiWZ0J#Galatasaray #GSStore pic.twitter.com/WLOiI1OFnB
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