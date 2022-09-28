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Galatasaray üçüncü formasını tanıttı

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı. Forma lansmanında Boey, Barış Alper Yılmaz, Oliveira ve Icardi yer aldı.

Spor 28.09.2022, 16:57
Galatasaray üçüncü formasını tanıttı

Süper Lig'de Adana Demirspor ile zirve ortağı konumundaki Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı.

Sezon başında parçalı ve deplasman formalarını tanıtan Galatasaray, tanıttığı üçüncü formasını GS Store'da satışa sundu.

Galatasaray'ın alternatif forması beyaz rengiyle dikkat çekerken kollarda sarı ve kırmızı desenler yer aldı.

Galatasaray'ın alternatif forması ne kadar?

Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu.

Buna göre alternaftif forma, parçalı ve deplasman formasıyla aynı fiyatla, 799.90 TL'den satışa çıktı.

#Galatasaray #alternatif forma #üçüncü forma
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