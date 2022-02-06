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Galatasaray, Torrent'le ilk puanını Alanya deplasmanında aldı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, geri düştüğü maçı 1-1 tamamlayarak yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le ilk puanını aldı.

Spor 06.02.2022, 18:45
Galatasaray, Torrent'le ilk puanını Alanya deplasmanında aldı

7. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Pena çıkardı. Dönen top, Eduardo'nun yarım volesiyle üst direğe çarparak çıktı. Ancak Eduardo'nun vuruşu sırasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sol kanattan Ömer Bayram'ın gönderdiği pasla ceza sahasına giren Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan topla sağ kanatta buluşan Juanfran'ın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Emre Akbaba ayak içiyle dokunmak istedi. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Eduardo kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında Alanyaspor defansı topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.

45. dakikada sol kanattan içeri giren Ömer Bayram'ın ortasında topu defans uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Aktürkolu gelişine sert vurdu. Defansa çarparak kaleye giden topu kaleci çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Novais'in ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktadan ortaladığı topa Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Pena'nın çıkardığı meşin yuvarlağı Galatasaray defansı uzaklaştırdı.

57. dakikada Galatasaray'ın soldan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, kaleyi cepheden gören bir noktadan savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya pasını çıkardı. Ancak Rumen oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada Emre Akbaba'nın kaleyi çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Pena uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Davidson gelişine bir vuruş yaparken, kaleci Pena iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Alanyaspor #Süper Lig
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