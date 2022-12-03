Galatasaray tatsız: 0-1
Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği İspanya'nın Rayo Vallecano takımına 1-0 mağlup oldu.
12. dakikada ev sahibi Galatasaray, etkili bir atak geliştirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün kalecinin üzerinden aşırıp kaleye yönlendirdiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
14. dakikada bu kez Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine katetti. Defans oyuncusunu çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın sol çizgiden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Dimitrievski, topu zorlukla çeldi.
16. dakikada ceza yayı önünde Gomis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mata kullandı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plasesinde, top yan direğin çok yakınından dışarı çıktı.
34. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Martin'in sol ayağıyla sert şutunda, yakın köşede üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
51. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Metehan Baltacı'nın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşma, konuk ekip Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan, daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.
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