Galatasaray seriyi bozmadı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi evinde Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+5. dakikalarda Juan Mata attı ve 77. dakikada Gomis attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 8 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 42'ye çıkartırken, Hatayspor 17 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Antalyaspor'u konuk ederken, Hatayspor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Hatayspor maç özeti

7. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Oliveira’nın ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

9. dakikada Abdulkerim’in ceza sahasına doğru havalandırdığı top Hatayspor savunmasından sekti. Dönen topla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem’in kaleye sokulup dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

18. dakikada Kamil Ahmet’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan El Kaabi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’dan kornere çıktı.

27. dakikada sol taraftan Dubois’in ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

38. dakikada sağ taraftan Oliveira’nın kullandığı kornerde arka direkte Nelsson topla buluştu. Nelsson’un arka direğe indirdiği topa Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+ 4. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in bekletmeden ortasında arka direkte Mata’ın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’ye de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

45+ 6. dakikada ceza yayı üzerinden Icardi’nin yaptığı sert vuruşta top kaleci Erce’den döndü. Dönen topu takip eden Mata meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0