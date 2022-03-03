Galatasaray seriye devam etmek istiyor
Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetin peşinde.
Spor 03.03.2022, 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonları ve yarı sahada taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da uçakla Konya'ya gidecek.
Kaynak: AA
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