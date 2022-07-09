Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.