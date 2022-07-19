Galatasaray Seferovic'i açıkladı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."



5 sezondur Benfica forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 15 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.