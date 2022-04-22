Galatasaray seçime gidiyor!
Galatasaray'da başkanlık seçiminin geleceği belli oldu. Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak.
Spor 22.04.2022, 12:29 22.04.2022, 12:32
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı. Galatasaray’da başkanlık seçimi 30 Nisan’da yapılabilecek.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin geleceği belli oldu. Mahkeme, tedbir kararına kulübün yaptığı itirazla ilgili kararı verdi.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmada tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak.
Daha önce genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan davada 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı almıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.
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