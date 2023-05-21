Galatasaray, şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor
Galatasaray, önümüzdeki hafta oynayacağı maçı da alması halinde şampiyonluğu garantiliyor.
Süper Lig lideri Galatasaray, 35. haftada ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçti. Sar-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan 2-0 galip ayrılarak 23. lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri son haftaların formda ismi Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız 13 ve 63. dakikalarda fileleri havalandırarak Cimbom'u zafere taşırken, ligdeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı.
Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 79'a çıkaran Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.
Düşme tehlikesi yaşayan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
79´uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kazımcan Karataş´ın kaleye gönderdiği top kaleci Ali Şaşal Vural´da kaldı.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 66 Midtsjö), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 74 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 86 Gomis)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Cofie, Robin Yalçın (Dk. 57 Keita), N'Jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 46 Leke James)
Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Mertens (Galatasaray)
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Sivasspor
|34
|37
|13. Antalyaspor
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Tuzlaspor
|36
|38
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|35
|58
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|35
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. Bournemouth
|37
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|35
|20