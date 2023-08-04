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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Spor 04.08.2023, 23:39
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi

Galatasaray, Olimpija Ljublana eşlemesi için UEFA'ya kadro bildirdi. Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Morutan, Kerem Demirbay, Emre Kılınç ve Yusuf Demir; Ljubljana maçı için UEFA'ya verilen listede yer almadı.

Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi ise kadroda yer aldı.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı 15 Ağustas Salı günü İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Savunma

Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha

Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci

Jankat Yılmaz

Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı

Orta Saha

Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman

Forvet

Baran Demiroğlu

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