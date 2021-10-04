Galatasaray-Rizespor maçı sonrası olay sözler: '15'e 11 kişi oynadık'

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 90+11. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılıların son golü öncesindeki faul tartışmaları maça damga vurdu.

Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, karşılaşmanın ardından katıldığı televizyon kanalında dikkati çeken ifadeler kullandı. TV100'e telefonla bağlanan Kıran'ın açıklamaları şöyle;

"Yapılanları gördük"

"Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum."

"15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik"

"Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik."

"Takımım böyle maç kazanırsa kendime yediremem"

"Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem."

"Bize de teşekkür etmelerini isterdik"

"Galatasaray'ı tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde rakibimizi ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de teşekkür etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar. Geri kalan kalan hakemdi, bilmem neydi, sizlerin yorumuna bırakıyorum."