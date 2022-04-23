Galatasaray parkeye ‘özel çocuklar’ ile çıkacak
Galatasaray Nef, 24 Nisan’da evinde oynayacağı son maça anlamlı bir sürprizle çıkacak. Sarı-kırmızılıların Tofaş ile karşılaşacağı mücadelede hava atışını 'özel çocuklar' gerçekleştirecek.
Son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle ING Basketbol Süper Ligi’nin en formda takımları arasında yer alan Galatasaray Nef, ligin 29’uncu haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü saat 15:30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, özel bir farkındalık çalışmasına da ev sahipliği yapacak.
Hava atışını özel çocuklar gerçekleştirecek
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Galatasaray Nef, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Tohum Otizm Vakfı ile otizm ve down sendromlu 250’nin üzerinde çocuğu Sinan Erdem Spor Salonu’nda misafir edecek. Karşılaşmayı çok sayıda çocuğun izlemesinin beklendiği maçta tribünlerde bayram coşkusunu yaşanırken, karşılaşmanın hava atışı için parkeye çıkacak özel çocuklar tüm Türkiye’ye bu konuda önemli bir mesaj verecek.
Maç sürpriz gösterilerle oynanacak
Galatasaray’ın tüm branşlardaki altyapı sporcularının da katılım göstereceği mücadelenin devre arasında, özel etkinlikler ve sahne şovları yer alacak. Basketbolseverlerin çocukları ile birlikte eğlenceli bir 23 Nisan kutlaması yapacağı maçtaki sürprizler de izleyicilere maçın coşkusunu yaşatacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25