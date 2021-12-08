Galatasaray, PAOK'a salonu dar etti: 87-75

PAOK karşısına Dee Bost, Melo Trimble, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve Ege Arar beşiyle çıkan Galatasaray'da dört oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Akoon-Purcell 20 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla en skorer oyuncu oldu. Dee Bost 16 sayı ve 8 asistle galibiyete önemli katkı verdi. Sadık Emir Kabaca’nın 16 sayı, 6 ribaunt ve 2 blokluk mükemmel benç katkısı temsilcimiz adına çok önemliydi. Melo Trimble ise 13 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Başa baş bir mücadeleyle başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Akoon-Purcell uzaklardan yolladığı üçlükle dengeyi bozsa da PAOK 5 sayılık hücumla yanıt verdi: 10-12. Sonraki hücumda bir yanıt da Melo’dan geldi: 13-12. Sayı düellosuna dönüşen ilk periyotta bir üçlük de Dee Bost’tan gelince skor Galatasaray lehine 16-12 oldu. Kravish de sayı anlamında devreye girince 8-0’lık bir seri yakalandı: 18-12. Art arda hücumları sayıya çeviren sarı kırmızılılar rakibe iki dakika kala mola aldırdı: 20-14. Moladan üçlükle dönen PAOK’a Akoon Purcell ve Melo ile yanıt verince skor 25-17'ye geldi. Sadık’ın üçlüğüyle 8 sayılık farkı koruyan Galatasaray son hücumda PAOK’un bulduğu sayıya engel olamayınca ilk periyot 28-22 tamamlandı.

Akoon-Purcell ikinci çeyrekte üç sayı çizgisi gerisinden harikalar yaratmaya devam ederken Galatasaray, hakemlerin enteresan kararlarıyla karşı karşıya kaldı. İki dakikalık bölümü 31-23 önde geçildi. Sadık’ın isabetiyle çeyrek ortasında çift haneli farka ualaşn Galatasaray durumu 38-28 yaptı. Sadık’ın üst üste sayılar kaydettiği dakikalar da kaptan Göksenin de tabelaya katkıda bulundu ve fark arttı: 41-28. Dee Bost’un üçlüğüyle rakibin dengesini iyice bozuldu ve mola geldi: 44-28. Kalan dakikalarda PAOK farkı tek hanelere indirdi ve ilk yarıyı 48-40 sonuçlandı.

Akoon-Purcell 16 sayısıyla ilk yarının en skoreri oldu. Dee Bost 10 sayılık katkısıyla dikkat çekti. Sadık Kabaca 9 sayılık benç katkısı verdi. Melo ise 6 sayı üretti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Dee Bost ve Melo’nun üçlükleriyle kısa sürede fark 12’ye çıktı: 57-45. PAOK çeyrek ortasında farkı tek hanelere indirdi: 61-52. Blackshear’in boyalı alandaki dominasyonu ve üç sayılık performansıyla fark tekrar çift hanelere çıktı ve molaya gidildi: 64-52. Periyodun kalan diliminde özellikle Sadık Kabaca performansıyla öne çıkarken son dakikaya 68-52 önde girildi. 28 saniye kala Dee Bost’un, son saniyede ise Sadık’ın üçlüğüyle çeyrek 76-58’lik skorla kapandı.

Yayın gerisindeki mükemmel performans son çeyrekte de devam etti. Okben’in üçlüğü 7:00’da farkı 20’ye çıkardı. Kronometre 3:52’yi gösterirken rakip farkı 14 bandına çekti. Mola sonrasında Sadık müthiş benç katkısını devam ettirdi. Farkın etkisiyle son bölümlerini rahat oynayan Galatasaray mücadeleyi 87-75 kazanarak rövanşı aldı.

Sarı kırmızılılar bu maçın ardından ligdeki Fenerbahçe Beko mücadelesine hazırlanacak.

1.P: 28-22

2.P: 20-18 (48-40)

3.P: 28-18 (76-58)

4.P: 11-17

Kaynak: Galatasaray.org