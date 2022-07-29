Galatasaray orta saha krizini çözüyor: Norveçli orta saha geliyor
Galatasaray Fredrik Midtsjö’nün transferi için bonuslar dahil yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar ile anlaşmaya vardı.
Spor 29.07.2022, 19:14
Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya vardı.
Oyuncu tarafı ile de el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, son detayların görüşülmesinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak. Norveçli orta saha oyuncusu, bu akşam İstanbul'da olacak.
Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar'ın Tuzla City ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında forma giymişti. Midtsjö için bu karşılaşma AZ formasıyla son mücadelesi oldu.
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