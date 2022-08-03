Galatasaray orta saha için Berkay Özcan'ı istiyor
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki oyuncu için takas + para teklifinde bulunacak.
Spor 03.08.2022, 21:04
Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için farklı oyunculara yöneliyor.
Takas + para teklifi
Orta sahaya kaliteli yerli isimleri de dahil etmek isteyen Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile ilgileniyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için turuncu-lacivertli takıma takas önerisinin yanı sıra bir miktar para teklif etmeyi planlıyor.
Milli futbolcu, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Geçen sezon Başakşehir oyun planının ana parçalarından olan Berkay, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
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