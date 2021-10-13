Galatasaray' olay çıktı: Fatih Terim sahayı tribünden uyardı
GalatasarayGalatasaray, milli ara nedeniyle oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede sarı kırmızılıların yediği ilk golde Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Mücadeleyi tribünden takip eden Terim, sahaya seslenerek oyuncularından tartışmayı sonlandırmalarını istedi.
Spor 13.10.2021, 09:22
Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi. Sarı kırmızılılarda ilk yenilen gol sonrasında Alpaslan Öztürk ve Marcao arasında gerginlik yaşandı.
Mücadeleye sağ bekte başlayan Alpaslan'ın rakibini geç karşıladığı pozisyonda kalesinde golü gören Galatasaray'da Marcao tepki gösterdi.
Kısa süreli bir gerginlik yaşayan ikiliyi Fatih Terim uyardı.
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