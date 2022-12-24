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Galatasaray Nef-Türk Telekom maçı nefesleri kesti: 106-100

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı sarı kırmızılılar uzatmalarda 106-100 kazandı. Böylece Türk Telekom’un 10 maçlık serisi Sinan Erdem’de sona ermiş oldu. Galatasaray ise galibiyet serisini dörde çıkarırken son 6 lig maçının 5’inde galip gelerek çıkışını sürdürdü.

Spor 24.12.2022, 19:02
Galatasaray Nef-Türk Telekom maçı nefesleri kesti: 106-100

Dee Bost, Dylan Ennis, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Mahir Ağva beşiyle başlayan Galatasaray'da 6 oyuncu çift haneli sayı üretti. Dyla Ennis 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle triple-double’ı kılpayı kaçırdı. Göksenin Köksal 19 sayı, Angelo Caloiaro 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Dee Bost 15 sayı ve 7 asistle galibiyete katkı verdi. Tyrus McGee 12 sayı 4 ribaunt, Sadık Kabaca ise 11 sayılık benç katkısında bulundu.  

Yüksek tempoda başlayan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sadık Kabaca’nın sakatlığı sarı kırmızılılar adına şanssız bir an oldu. Ev sahibi ekip, fiziksel oyunun üst düzeyde olduğu ilk çeyreği Dylan Ennis’in orta mesafe sayısıyla 24-22 önde kapadı. Sıkı savunmayla ikinci periyoda başlayan Galatasaray, Hummer, McGee ve Göksenin’in sayılarıyla çeyrek ortasını 31-24 önde geçti. Bu esnada gelen molanın ardından 5-0’la dönüp farkı çift haneye çıkardı. Kaptan Göksenin Köksal’ın üçlükleriyle birlikte Dee Bost ve Ennis de hücuma katkı verince vitesi arttıran Galatasaray Nef, soyunma odasına 51-37 üstünlükle girdi. 

Göksenin Köksal 14 sayısıyla ilk yarıda ön plana çıkan isim olurken. Angelo Caloiaro ve Dylan Ennis 9’ar sayı kaydetti. Tyrus McGee 8 sayılık benç katkısı verirken Dee Bost rakip potaya 7 sayı bıraktı. 

İkinci yarıya da çok hızlı başlayan sarı kırmızılılar Angelo, Dee Bost ve Göksenin ile dışarıdan isabet bularak farkı çeyrek ortasına gelmeden 20’li hanelere çıkardı. Mahir Ağva beş faulle erken oyun dışı kaldı. Türk Telekom Tyrique Jones ve Sestina’nın sayılarıyla atağa geçerek farkı tek haneye indirdi. Ennis’in üçlüğüyle nefes alan Galatasaray, final periyoduna 71-61 önde girdi. Son çeyrekte Türk Telekom’un iyi oyunuyla skor avantajını kaybederek son saniyelerde maçı çevirme mücadelesine girdi. Dee Bost’un son hücumdaki turnikesiyle 87-87 maçı uzatmaya gitti. 

Dylan Ennis’in 5 sayılık performansıyla öne geçen Galatasaray Nef, Ennis ve Sadık’ın üçlükleriyle son 30 saniyeye 102-99 önde girdi ve Dee Bost’un son faul isabetleriyle maçı 106-100 kazandı.   

1.P: 24-22
2.P: 27-15 (51-37)
3.P: 20-24 (71-61)
4.P: 16-26 (87-87)
UZ: 19-13

Kaynak: Galatasaray.org

Kaynak: AA
#Galatasaray #türk telekom #Basketbol
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