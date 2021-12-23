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Galatasaray Nef, Çekya'dan zaferle döndü

son 16’ya lider gitmeyi garantileyen Galatasaray Nef, Çek rakibi Nymburk'u deplasmanda 92-86 mağlup etti.

Spor 23.12.2021, 00:25
Galatasaray Nef, Çekya'dan zaferle döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu 6. hafta maçında Galatasaray NEF, ERA Nymburk’a konuk oldu. Galatasaray maçı 86-92 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray 6. maçında 5. galibiyetini Nymburk 4. kez kaybetti.

Galatasaray maçın ilk çeyreğinde DeVaughn Akoon-Purcell ve Dee Bost’la çok etkili olurken David Kravish’in dağıttığı toplardan iyi skor fırsatları buldu. Çeyreğin ilk yarısında Çekya’da bir sarı-kırmızı fırtına eserken periyot sonuna kadar Nymburk temsilcimize yetişti ve skora ortak oldu. Galatasaray çeyrek sonunda 22-26 öndeydi. 2. çeyreğe Rıdvan Öncel’in üçlüğüyle başlayan Galatasaray, Demetre Rivers’ın üçlüğüyle geri düşerken uzun bir süre rakibini takip etmek durumunda kaldı. Bitime 2 dakika 43 saniye kala Melo Trimble’ın üçlüğüyle tekrar üstünlüğü alan Cim-Bom devreye de 45-46 önde girdi.

Devre arasından dönüşte Akoon-Purcell’in üst üste 7 sayısı Sarı-Kırmızılılar’ı önde tutarken skorda Nymburk’un kovalayıp Galatasaray’ın kaçtığı bir durum söz konusu oldu. Bost ve Rıdvan’dan üst üste gelen sayılar Galatasaray’ın istediği farkı korumasını sağladı. 3. çeyrek bu şekilde 64-75‚lik temsilcimiz üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta daha çok yedekleriyle mücadele eden Galatasaray oyunda kurduğu üstünlüğü skorda da korudu ve liderliğini perçinlediği bir sonuç aldı.

Nymburk’ta Vojtech Hruban 21, Lukas Palyza 15 sayı kaydetti. Demetre Rivers ve Colbey Ross 12’şer sayı atarken Jerrick Harding 11 sayıyla oynadı.

Galatasaray’da DeVaughn Akoon-Purcell 20 sayı – 7 ribaundla maçın yıldızıydı. Kerry Blackshear Jr. 15, Dee Bost 14, Sadık Emir Kabaca 12 ve Melo Trimble 11 sayı kaydetti.

Kaynak: Eurohoops.net

#Galatasaray Nef #ERA Nymburk #Basketbol
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