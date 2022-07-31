Galatasaray, Midtsjö için görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Spor 31.07.2022, 21:34 31.07.2022, 22:31
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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