Galatasaray Mathias Ross'u kadrosuna katıyor

Bu sezon birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray, kapanışı da yıldızlarla yapmaya hazırlanırken, ayrıca genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi yıldızların ardından PSG'den Icardi ile de anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray Mathias Ross ile anlaşma sağladı

Bu transferlerin yanı sıra genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Mathias Ross ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takım, transferi kısa süre içerisinde bitirmeye çalışıyor.

Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Mathias Ross 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mathias Ross kimdir?

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde doğdu. Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giydi.