Galatasaray maçı öncesi flaş iddia!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Marsilya, beşinci maçlar kapsamında temsilcilerimizden Galatasaray 'a konuk olacak. 25 Kasım'da oynanacak maç öncesi Marsilya'nın iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçın son dakikasında sarı kart gören yıldız oyuncu Dimitri Payet'nin bunu bilerek yaptığı iddia ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki dördüncü maçında Marsilya, sahasında ağırladığı Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı. Maçın 90. dakikasında Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü ki bu kart nedeniyle de bir sonraki maçta Galatasaray'a karşı cezalı duruma düşmüştü.

Marsilya haberleriyle bilinen Le Phoceen'den gazeteci Romain Canuti, bunun bilerek görülen bir kart olduğunu iddia etti. 34 yaşındaki Payet'nin bu sarı kart ile hafta içi İstanbul'a gerçekleştirilecek bir seyahatten kaçtığını belirtildi. Marsilya'nın hala iddiası varken yaptığı harekete ise eleştirel bir yaklaşım sergilendi.

Kaynak: Fanatik