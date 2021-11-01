Galatasaray Luyindama ile sözleşme uzattı
Galatasaray, üç futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e, Taylan Antalya'nın sözleşmesi 2026'ya ve İsmail Çipe'nin sözleşmesi ise 2023'e kadar uzatıldı.
Spor 01.11.2021, 20:02 01.11.2021, 20:09
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan ile 4, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Luyindama ile 2, 26 yaşındaki file bekçisi İsmail ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Kaynak: AA
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