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Galatasaray Lisesi'nin 25, 50 ve 75 yıllık mezunlarına madalya verildi

Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Lisesi'nin 1997 dönemi mezunlarının 25, 1972 dönemi mezunlarının 50 ve 1947 dönemi mezunlarının da 75. yıl madalya ile beratlarını düzenlediği törenle takdim etti.

Spor 04.12.2022, 14:29
Galatasaray Lisesi'nin 25, 50 ve 75 yıllık mezunlarına madalya verildi

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen törende, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve çok sayıda mezun ile davetli hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan İnan Kıraç, omuz omuza çalışarak Galatasaray Lisesi'ni bugünlere getiren arkadaşlarını andığını, o arkadaş grubundan da tek kendisinin kaldığını belirterek, "Ancak benden sonrası yine gençlerle yürüyecektir." dedi.

Hayatını kaybeden Galatasaray Liselilerin isimlerini okuyan Kıraç, "Hakikaten bu yapıyı 41 sene önce bu insanlar bir yere getirdi ve onların sayesinde Galatasaray yoktan bir dev oldu. Bugün Türkiye'nin en iyi kurumlarının başında geliyor. En kıymetli çocukları okutan yapı olarak bir ismi var ve bu isim her geçen gün büyüyor, kuvvetleniyor." diye konuştu.

Törende 4 kişiye 75. yıl, 78 kişiye 50. yıl ve 98 kişiye de 25. yıl madalyası madalyası takdim edileceğini aktaran , "75 yıllık mezunlardan 7 kişi var ama 4 kişi buraya geldi. Allah uzun ömür versin. Galatasaray'a hizmet edenleri hiçbir şekilde unutmamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi 25. yıl mezunlarının okula 70 kişilik yeni yatakhane, 50. yıl mezunlarının da yeni yemekhane yaptırdığını dile getiren Kıraç, katkısı olanlara teşekkür ederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vakıf 1981'de kuruldu. Arkadaşlar ve abiler burada büyük hizmet verdiler. 41 yıl önce buraya gelenler belki hatırlar, bu bina yoktu, çökmüştü. Okumak mümkün değildi. Bu şartlarda 41 yıl geçti ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin tek bir grubuyuz. 'Grubuyuz' diyorum çünkü yalnız lise değil, ilkokulu, üniversitesi olan bir yapıya dönüştük. Kurumumuzun bu hale gelmesinde çok emeği geçenler var. Bundan sonra muhafaza etmek, bu durumda tutmak ve ilaveleri kazanmak da Türkiye için büyük kazanç olacaktır. Ne olursak olalım Galatasaray'a vermek, Galatasaray'dan mezun olduktan sonra bu ocağa bakmak hepimizin vazifesi. Çünkü bu ocak Türkiye'nin en güzel insanlarını, en başarılı insanları yetiştiren ve ülkeye hizmet ettiren bir yapı."

Mezunlara madalya ve berat takdim etmek üzere kürsüye çağrılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katkısı olanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu törenler bizim çimentomuz. Bu törenlerle bir araya geliyoruz ve değerlerimizin üzerinden bir kez daha geçiyoruz. Ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Dursun Özbek, bu camianın geçmişini hep yaşatmaya çalıştığını vurgulayarak, geçmişi hatırlamanın, gündemde tutmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Törende daha sonra 25, 50 ve 75 yıllık mezunlara madalya ile beratları takdim edildi.

Ayrıca, Özhan Canaydın Spor Ödülleri de sunuldu.

"Diğer spor kulüpleri en başarılı amatör sporcu" ödülü; Enka Spor Kulübü sporcusu milli yüzücü Merve Tuncel'e, "Galatasaray Spor Kulübü en başarılı amatör sporcu" ödülü; Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı oyuncusu Sude Yılmaz'a ve "Galatarasay Lisesi en başarılı amatör sporcu" ödülü de; eskrim dalındaki başarılarından dolayı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mihriban Aksu'ya verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören, geleneksel pilav ikramıyla son buldu.

#Galatasaray Lisesi #mezun #Madalya
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