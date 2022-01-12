Galatasaray'la anılıyordu Başakşehir'e gitti
Adı Galatasaray'la anılan ve basın yayın organlarında anlaştığı yazılan Serdar Gürler, Başakşehir'le anlaştı.
Spor 12.01.2022, 17:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un kanat oyuncusu Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.
Sezon başından bu yana İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Medipol Başakşehir, Serdar Gürler takviyesi ile Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak.
Bu sezon İttifak Holding Konyaspor ile 20 resmi maça çıkan Serdar, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.
Kaynak: NTVSPOR
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