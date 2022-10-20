Galatasaray kupa maçındaki saha olaylarından ötürü PFDK'ye sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.
Spor 20.10.2022, 19:13
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.
Kaynak: AA
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