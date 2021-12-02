Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.