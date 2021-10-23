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Galatasaray kazanmak istiyor

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Hazırlıklara naşlayan Galatasaray, futbolcuların motivasyonu yüksek tutmak amacıyla yarın yapılacak idmanı taraftara açacak.

Spor 23.10.2021, 21:20
Galatasaray kazanmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşularla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapılan maçta tam süre alan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş müsabakası hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Nef Stadı'nda basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
#Galatasaray #beşiktaş #Süper Lig
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