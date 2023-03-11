Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, maç özeti?

Galatasaraya ile Kasımpaşa arasında oynanan maçı takip edemeyen futbolseverler için maç özeti, golleri ve önemli pozisyonları derledik.

Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, maç özeti şöyle:

82. Dakika: Konuk ekipte Tırpan-Aytaç değişikliği yapıldı.Mickaël Tirpan - Aytac Kara

81. Dakika: Kasımpaşa'da sakatlanan Koita'nın yerine Ali Demirel oyuna girdi.Fodé Koita - Ali Demirel

79. Dakika: Sergio Oliveira'nın pası ile sağ kanattan hareketlenen Rashica, bekletmeden içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin vuruşu savunmaya çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

75. Dakika: Galatasaray'da rakibine yaptığı faul sonrası Nelsson, sarı kart gördü. Ceza sınırında yer alan Danimarkalı oyuncu, Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Victor Nelsson

73. Dakika: Konuk ekipte sakatlanan Yasin Özcan'ın yerine Hadergjonaj girdi.Yasin Özcan - Florent Hadergjonaj

73. Dakika: Konuk ekipte Malsa çıktı. Ali Gholizadeh oyunda.Mickaël Malsa - Ali Gholizadeh

71. Dakika: Ev sahibinde sarı kartı bulunan Torreira da oyundan alındı. Berkan yerine dahil oldu.Lucas Torreira - Berkan Kutlu

71. Dakika: Galatasaray'da Kerem çıktı. Barış Alper girdi.Kerem Aktürkoglu - Baris Yilmaz

68. Dakika: Sağ kanatta Zaniolo'nun pası ile topla buluşan Sergio Oliveira, bekletmeden ceza alanına ortaladı. Kasımpaşa savunmasında Donk, topu uzaklaştırdı.

63. Dakika: Galatasaray ikinci gole yaklaştı! Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza alanında Kerem'in önüne düştü. Milli oyuncunun vuruşunda, savunma bir kez daha kritik bir müdahalede bulundu.

59. Dakika: Galatasaray'da Zaniolo'nun golü sonrasında, Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

57. Dakika: GOL! Galatasaray Zaniolo ile 1-0 öne geçti. Rashica'nın savunma arkasına bıraktığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirirken Galatasaray formasıyla da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.Gol - Nicolò Zaniolo

54. Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sağ kanattan Dijilobodji'yi geçip orta yapmak istedi. Fakat deneyimli savunma oyuncusu geçit vermedi.

50. Dakika: Kasımpaşa'da Tirpan, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Mickaël Tirpan

48. Dakika: Galatasaray'da Torreira, Tirpan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Lucas Torreira

46. Dakika: Galatasaray'da ikinci yarı Yunus-Zaniolo değişikliği yapıldı.Yunus Akgün - Nicolò Zaniolo

Maç Başladı 46. Dakika: Maçın ikinci yarısı başladı.

BİRİNCİ DEVRE

Devre Arası İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

45. Dakika: 45+1: Galatasaray ilk yarının son anlarında gol pozisyonlarından sonuç alamıyor. Kerem'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Icardi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

45. Dakika: İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika ilave edildi.

44. Dakika: Kasımpaşa'da Mickael Malsa, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Mickaël Malsa

41. Dakika: KAÇTI! Galatasaray'da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Icardi, yakın direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay harika çıkardı.

40. Dakika: Sağ kanattan çizgiye inen Yunus'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Icardi gelişine şut denedi. Savunma son anda ayakla müdahale etti.

39. Dakika: Kasımpaşa maçta ilk kez bu kadar tehlikeli geldi. Sağ çaprazda topu Kerem'den kapan Hajradinovic'in vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

37. Dakika: Galatasaray golle burun buruna geldi! Kerem'in sol içten ceza alanına yerden gönderdiği pasla kale sahasında buluşan Icardi, dar açıdan vurdu. Kaleci Günay kurtardı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

32. Dakika: Galatasaray gole yaklaştı. Kasımpaşa savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının önünde Torreira'da kaldı. Uruguaylı yıldız, merkezden sert vurdu. Kaleci Günay çok iyi çıkardı.

29. Dakika: Kasımpaşa tüm hatları ile kendi yarı alanına kapanmış durumda. Galatasaray boşluk bulmak için yükleniyor.

25. Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem'in derin pası ile savunma arkasına sarkmak istedi ancak yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

22. Dakika: Ev sahibinde Mata oyuna devam edemedi ve yerini Rashica'ya bıraktı.Juan Mata - Milot Rashica

21. Dakika: Galatasaray'da Juan Mata sakatlık yaşadı. Yerine Rashica girecek.

18. Dakika: Maçta iki takımda dengeli bir oyun ortaya koyuyor. Tempo çok yüksek değil.

14. Dakika: Galatasaray rakip yarı alanda top çeviriyor.

11. Dakika: Kasımpaşa hızlı hücumda tehlike oluşturdu. Sağ çaprazdan Tırpan hızla rakip yarı alana kat ederek savunma arkasına derin oynamak istedi. Sergio Oliveira'dan kritik bir savunma müdahalesi geldi.

10. Dakika: Kasımpaşa ceza alanının önünde topla buluşan Icardi, Yunus ile duvar pası denedi ancak savunma bırakmadı.

7. Dakika: Galatasaray'da savunmadan ileri çıkan Abdülkerim, sol kanattan ceza sahasına ortaladı, savunma topu ayakla karşıladı.

4. Dakika: Adekugbe sol kanattan ceza sahasına orta denedi. Kaleci Günay, Icardi'ye gelmeden önce topu kontrol etti.

TAKIMLARIN KADROSU

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi