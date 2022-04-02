Galatasaray-Karagümrük maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında saat 20.30'da başlayacak Galatasaray Karagümrük maçında 11'ler açıklandı.
Spor 02.04.2022, 19:26
İşte 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.
Kaynak: ASpor
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