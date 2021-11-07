Galatasaray, Karagümrük'le berabere kaldı: 1-1
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Karagümrük 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.
27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.
34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.
69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.
90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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