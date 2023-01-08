Galatasaray, Kadıköy'de kazandı: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.