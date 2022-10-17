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Galatasaray, İzmir deplasmanından galibiyetle dönüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta son maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 yenerek ederek üçüncü hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti.

Spor 17.10.2022, 21:18
Galatasaray, İzmir deplasmanından galibiyetle dönüyor

Galatasaray Nef'in ilk galibiyetine ulaştığı ligde, Aliağa Petkimspor ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın başında Simmons ve Melson'la etkili olan Aliağa Petkimspor, 5. dakika içinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ev sahibi ekip periyodu 22-16 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Bost ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olan Galatasaray Nef, 17. dakikada Caloiaro ile bulduğu basketle 32-32 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, Ennis'in son saniyede bulduğu 3 sayılık baskete rağmen soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 52-47 galip geçen Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Nef, 28. dakikada 56-52 üstünlük kurdu. Aradaki farkı açan sarı-kırmızılı ekip, periyodu 9 sayı farkla 63-54 önde tamamladı.

Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 16 sayıya (70-54) yükselten konuk ekip, müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#aliağa petkim #Galatasaray Nef #Basketbol
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