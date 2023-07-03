Galatasaray isim sponsoru buldu

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi. Gelecek sezonlarda ÜFE-TÜFE ortalaması alınarak artış yapılacağı belirtildi.

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para açıklandı.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."