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Galatasaray'ın yeni stoperi

Galatasaray, Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen'in transferinde sona geldi.

Spor 14.08.2022, 20:03
Galatasaray'ın yeni stoperi

Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor.

Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı-kırmızılılar Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı.

3 milyon euro

25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: En Son Haber

#Galatasaray #Andreas HancheOlsen
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