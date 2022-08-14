Galatasaray'ın yeni stoperi

Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor.

Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı-kırmızılılar Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı.

3 milyon euro

25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: En Son Haber