Galatasaray'ın yeni stoperi
Galatasaray, Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen'in transferinde sona geldi.
Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor.
Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı-kırmızılılar Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı.
3 milyon euro
25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.
Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.
Kaynak: En Son Haber
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