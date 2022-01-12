Galatasaray'ın yeni hocası İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'imn uçağı İstanbul'a indi.
Spor 12.01.2022, 00:00 12.01.2022, 00:32
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik dirktör Domenec Torrent İstanbul'a geldi.
Başkan Burak Elmas'ın ilk önce yardımcı antrenör olarak görüşüldüğünü ancak Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacağını belirttiği Torrent sezonun kalan bölümünde sarı kırmızılıların yeni teknik patronu olacak.
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