Galatasaray'ın yeni hedefi Claudiu Petrila
Sezon başında Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, bir Rumen oyuncuyu daha getirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Cluj forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu için harekete geçti.
Spor 03.11.2021, 11:07
Galatasaray , Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan sonra kadrosuna bir Rumen futbolcu daha katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, CFR Cluj'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Petrila'yı yakından takip ediyor.
Sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray, yeniden Rumen pazarına yöneldi. Pro Sport'un haberine göre, Galatasaray CFR Cluj forması giyen 2000 doğumlu Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.
Kaynak: Fanatik
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