Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e transferinin ardından forvet transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic'i renklerine bağladı.

Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transfere nokta koydu. İsviçreli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor