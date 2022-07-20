Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

Sarı kırmızılı kulübün görüşmelere başladığını açıkladığı İsviçreli golcü, resmi imzayı atmak üzere üzere İstanbul'a vardı. 30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Haris Seferovic'i karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarlar, İsviçreli oyuncuya tezzhüratlarla destek oldu.



"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

İstanbul'a ayak basmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haris Seferovic "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak gecenin bu saatinde buraya gelmiş." derken, sakatlığıyla ilgili soruya ise "Bir problemim yok Kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde cevap verdi.