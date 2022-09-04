Galatasaray'ın transferini Murat Sancak açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sancak, Galatasaray'ın gündemindeki Icardi Fenerbahçe'ye imza atan Michy Bathuayi, Sion'a transfer olan Mario Balotelli ve kadroya katılan Artem Dzyuna hakkında konuştu.

İşte Murat Sancak'ın A Spor'da yaptığı o açıklamalar:

"Galatasaray Icardi'yi bugün açıklıyor"

"Galatasaray Icardi'yi almış. Bugün açıklayacak herhalde çok özel oyuncu."

Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol attı.

"Batshuayi için 6 milyon euro istediler"

"Montella, Michy Batshuayi'yi istemişti. Sezon başında bize 'Eğer alabilirsek iyi olur' demişti. Chelsea bizden 6 milyon euro istemişti. Eğer Fenerbahçe 3 milyon euroya aldıysa başarılı bir iş yapmış demektir."

"Balotelli'nin gitmesini istemezdim"

"Sezon başı kampındayken de Mario Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Birbirimizi de gayet iyi idare ettik. Yunus'u Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan kişi Mario Balotelli'dir. Bir gün olsun antrenmana geç kalmışlığı yok. Çok özel bir oyuncu. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim."

"Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye gitme durumu vardı"

"Artem Dzyuba çok özel bir oyuncu. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı."