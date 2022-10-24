Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı!
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Spor 24.10.2022, 16:34
Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana sorun yaşadığı sol bek pozisyonunda, bu maçta da problemle karşı karşıya geldi.
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