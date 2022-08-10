Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 7 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, sarı kırmızılı kulüpten ayrılma hazırlığı içerisinde.

Sevilla'nın resmi teklif yaptığı oyuncu için ilk öneri kabul edilmedi. 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euro öneren İspanyol temsilcisinin eli pazarlıklarda zayıfladı. İngiliz kulüplerinin transferi için devreye girdiği oyuncu, ilginin artması nedeniyle iyiden iyiye değer kazandı.

Galatasaray'ın serbest kalma bedelini talep ettiği futbolcunun transferinin 20 milyon Euro'ya tamamlanabileceği iddia ediliyor.

Nelsson, geçtiğimiz sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çekmiş ve Marcao ile iyi bir uyum yakalamıştı.