Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kafilesi belli oldu! Arda Turan ve Sacha Boey...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv ile deplasmanda oynayacağı maç için Moskova'ya gidiyor.

Özel bir uçuşla bugün saat 10.30'da Rusya'ya hareket edecek olan Sarı-Kırmızılılar, müsabaka öncesindeki son antrenmanını saat 18.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncu ile katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00'de Lokomotiv Stadı'nda yer alan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray ile Lokomotiv, yarın saat 22.00'de Lokomotiv Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.