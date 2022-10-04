Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.